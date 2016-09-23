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نشرة ONAا شوبير ينضم لـ«نغم FM»..«الديهي» ينضم للعاصمة 2.. كواليس حلقات مسلسل «وردة وتوت»

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الكابتن أحمد شوبير، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنه تعاقد مع راديو «نغم FM»، على تقديم برنامج صباحي يحمل عنوان «On Air مع شوبير»، موضحًا أن أولى حلقات برنامجه ستبدأ من الأحد المقبل.. للمزيد

الكابتن أحمد شوبير (أرشيفية)

الكابتن أحمد شوبير (أرشيفية)

انضم الإعلامي نشأت الديهي، إلى قناة العاصمة الجديدة، التي ستنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي يستقبل الإعلامي سعيد حساسين نجومها اليوم، للحديث عن برامجهم وتقديمهم للمشاهدين.. للمزيد

الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

تستعد القناة الأولى بالتلفزيون المصري، والفضائية المصرية، والنيل للأخبار، لإذاعة حديث الرئيس لشبكة «PBS» الأمريكية، عقب نشرة التاسعة، مصحوبًا بترجمة للغة العربية، بالإضافة إلى عرضه على شاشة قناة النيل الدولية باللغة الإنجليزية.. للمزيد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحت شعار «قادمون»، تنطلق قناة «العاصمة 2» السبت المقبل 24 سبتمبر الجاري، ويقيم سعيد حساسين رئيس مجلس إدارة تليفزيون العاصمة احتفالية خاصة مساء اليوم الجمعة، من خلال برنامج إنفراد حيث يستضيف نخبة من نجوم قناة العاصمة 2 عشية إنطلاقها.. للمزيد

سعيد حساسين

سعيد حساسين

كشفت أميرة فودة، مؤلفة المسلسل الإذاعي «وردة وتوت»، المذاع على «راديو هيتس»، عن تفاصيل الحلقات المقبلة التي سيتم إذاعتها خلال الأسابيع المقبلة.. للمزيد

يوميات أميرة فودة مع ياسين

يوميات أميرة فودة مع ياسين

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أونا

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