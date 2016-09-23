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التشكيل - المتألق تريزيجيه أساسي أمام بروج

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التشكيل - المتألق تريزيجيه أساسي أمام بروج التشكيل - المتألق تريزيجيه أساسي أمام بروج

يلعب محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا مع موسكرون أمام كلوب بروج في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري البلجيكي.

تريزيجيه يعيش أيام رائعة من موسكرون فيحافظ على مركزه الأساسي مع الفريق منذ انتقاله إليه معارا من أندرلخت.

ويحل كلوب بروج ضيفا على موسكرون في الجولة الثامنة من الدوري البلجيكي.

وأعلن موسكرون تشكيل الفريق والذي شهد تواجد معتاد للمتألق تريزيجيه كأساسي.

وسجل تريزيجيه 3 أهداف في ثلاث مباريات له مع موسكرون. أخر أهداف لاعب الأهلي السابق جاء أمام ديزيل سبورت في الكأس. لقاء شهد أيضا تحويل ركلة جزاء حاسمة من ركلات الترجيح بنجاح عن طريق تريزيجيه.

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