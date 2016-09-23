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استراحة – دربي جدة.. الأهلي (0) - الاتحاد (0)

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استراحة – دربي جدة.. الأهلي (0) - الاتحاد (0) استراحة – دربي جدة.. الأهلي (0) - الاتحاد (0)

يواجه أهلي جدة شريكه في المدينة الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري جميل.

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دربي جدة بنكهة مصرية هذه المرة في اليوم الوطني الـ86 للمملكة العربية السعودية بوجود محمد عبد الشافي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في طرفي المواجهة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للقاء المرتقب.

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ق26: كهربا سدد من داخل المنطقة بطريقة رائعة لكنه يهدرها!

ق14: إنذار لكهربا بسبب التمثيل داخل منطقة الجزاء.

ق12: السومة يهدر أمام المرمى الخالي وفرصة الأهلي الأولى تضيع!

ق7: كهربا يمر ويسدد من الناحية اليسرى في يد المسيليم.

انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع

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