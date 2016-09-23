استراحة – دربي جدة.. الأهلي (0) - الاتحاد (0)

يواجه أهلي جدة شريكه في المدينة السعودية الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري جميل.

اقرأ أيضا - التشكيل – دربي جدة بنكهة مصرية.. عبد الشافي وكهربا أساسيان

دربي جدة بنكهة مصرية هذه المرة في اليوم الوطني الـ86 للمملكة العربية السعودية بوجود محمد عبد الشافي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في طرفي المواجهة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للقاء المرتقب.

---

ق26: كهربا سدد من داخل المنطقة بطريقة رائعة لكنه يهدرها!

ق14: إنذار لكهربا بسبب التمثيل داخل منطقة الجزاء.

ق12: السومة يهدر أمام المرمى الخالي وفرصة الأهلي الأولى تضيع!

ق7: كهربا يمر ويسدد من الناحية اليسرى في يد المسيليم.

انطلاق المباراة