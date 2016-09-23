الرئيس اليمني: إيران تقود مشروعًا تدميريًا في البلاد

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، إيران بأنها تقود مشروعًا تدميريًا باليمن عبر المرتزقة وأنها تعرقل كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية من خلال ميليشيات الحوثي وصالح، لافتًا إلى أن الحكومة دعت الميليشيات أكثر من مرة إلى إثبات ولائها لوطنهم.

وقال “هادى” فى كلمته أمام الأمم الامتحدة، إن ميليشيات الحوثى والمخلوع علي عبد الله صالح أدخلوا اليمن بحرب عبثية وأن المعارك الدائرة اليوم فرضها تحالف “الحوثى- صالح”، وأن هذه الميليشيات تحاصر المدن وتقتل الأبرياء، مضيفًا “لسنا دعاة انتقام ولا نبحث استئصال أحد”.

وأشار الرئيس اليمنى إلى أنهم دعوا الجميع إلى بناء دولة ديمقراطية اتحادية ولا يزالون ينظرون إلى الحوثي وصالح كفئة ينتظرون عودتها إلى الصواب، موضحًا أن السلام المنشود لا يقبل بسيطرة الميليشيات الطائفية على مقدرات الدولة.