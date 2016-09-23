بعد لقاء نظيره الروسي.. «كيري»: هناك «تقدم محدود جدًا» في الملف السوري

أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، في ختام لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك، اليوم الجمعة، أن هناك تقدمًا محدودًا جدًا لحل الخلافات المتعلقة بالأزمة السورية.

وقال كيرى “إلتقيت وزير الخارجية “لافروف”، لقد حققنا تقدمًا محدودًا جدًا ونجرى تقييمًا لبعض الأفكار المشتركة بطريقة بناءة”.

من جانبه أكد “لافروف” أمام الأمم المتحدة الجمعة على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الأمريكى الروسى لانهاء الحرب فى سوريا وسط استمرار المعارك، وقال لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “لا بديل” عن عملية السلام بإشراف الروس والأميركيين مضيفًا “من الضروري الآن منع الاخلال بهذه الاتفاقات”.