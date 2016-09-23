القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

ألقت قوات الشرطة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، القبض علي عاطل بحوزته 2 كيلو من جوهر الحشيش المخدر قبل توزيعها علي عملاءه بدائرة المركز.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، برئاسة المقدم احمد عبد العظيم رئيس المباحث ومعاونيه النقيب عماد حمدي والنقيب محمد عاطف، من ضبط “رجب .ر”، 34 عامًا ، إتخذ من منزله وكرًا للإتجار في المخدرات وبحوزته 2 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار والتوزيع .

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .