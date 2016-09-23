إصابة جنديين في إنقلاب سيارة شرطة ببني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

إستقبلت اليوم الجمعة، مستشفي بني سويف العام، سائق ومجند من قوة مديرية أمن بني سويف، مصابين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر إنقلاب سيارة شرطة يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، يفيد بإنقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي عقب إنفجار الإطار الأمامي لها، مما أسفر عن إصابة قائدها “أحمد رمضان” والمجند عبد اللطيف سيد عبد اللطيف أثناء عودتهم من خدمة أمنية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.