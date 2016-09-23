"التموين": لم يتقدم أحد لمناقصات توريد القمح قبل إلغاء قرار وزير الزراعة

قال محمد الشحات، المستشار الإعلامى لوزير التموين، إنه عقب قرار وزير الزراعة بعدم استيراد قمح به نسبة من فطر الإرجوت، التزمت الوزارة بالقرار بصفتها جهة رقابية ولم تحتج على القرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن الوزارة مارست دورها فى عرض المناقصات ولم يتقدم أحد فى المناقصة الأولى، متابعاً: "الأسبوع الماضى عرضنا المناقصة الثالثة ولم يتقدم أحد أيضا، وبعد ذلك عرضنا الأمر على رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم".

وأوضح "الشحات" أن عدم تقدم أحد للمناقصات مؤشر خطير، مضيفًا أنه بعد قرار الحظر أصبح تعاقد الوزارة على شحنات قمح تقدر بـ540 ألف طن فى أزمة، وهو ما جعل مجلس الوزراء يتدخل، وكذلك تدخل وزير الصحة فى الأزمة مقدمًا أبحاث جديدة بأن هذه النسبة من الإرجوت لا تؤثر وهى نسبة عالمية.

وتابع: "بعد انتهاء الأزمة تقدمنا بعدد من العروض الجيدة وجاءت أربع عروض من شركات مختلفة تم اختيار شركتين، وستاتى الشحنات بداية من 21 أكتوبر حتى نهاية الشهر".. لافتا إلى أن تعاقد الـ540 ألف طن قمح سيبدأ توريده لمصر قريبًا.