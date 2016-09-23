اجتماع وزارى لبحث أبعاد حادث مركب رشيد غدا

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة الموافق 23/9/2016 بمقر مجلس الوزراء، تطور عمليات البحث واإنقاذ الجارية ﻻنتشال ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذى غرق قبالة ساحل رشيد.

وأجرى رئيس الوزراء عدة اتصاﻻت بوزيرى الصحة والتضامن اﻻجتماعى، ومحافظى البحيرة والإسكندرية، وكذا الجهات المعنية للوقوف على آخر تطورات الحادث، كما أجرى اتصاﻻ هاتفيا بالمستشار النائب العام، لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادات الوفاة للضحايا، ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع وزارى عاجل غدا السبت الموافق 24/9/2016 لبحث أبعاد الحادث.