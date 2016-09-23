أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اجتماع وزارى لبحث أبعاد حادث مركب رشيد غدا

Google+ Print
اجتماع وزارى لبحث أبعاد حادث مركب رشيد غدا اجتماع وزارى لبحث أبعاد حادث مركب رشيد غدا

>كتبت هند مختار

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة الموافق 23/9/2016 بمقر مجلس الوزراء، تطور عمليات البحث واإنقاذ الجارية ﻻنتشال ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذى غرق قبالة ساحل رشيد.

وأجرى رئيس الوزراء عدة اتصاﻻت بوزيرى الصحة والتضامن اﻻجتماعى، ومحافظى البحيرة والإسكندرية، وكذا الجهات المعنية للوقوف على آخر تطورات الحادث، كما أجرى اتصاﻻ هاتفيا بالمستشار النائب العام، لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادات الوفاة للضحايا، ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع وزارى عاجل غدا السبت الموافق 24/9/2016 لبحث أبعاد الحادث.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365