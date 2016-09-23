مباحث تموين الإسماعيلية تواصل حملاتها لضبط ومراقبة الأسواق

واصلت مباحث التموين بالإسماعيلية حملاتها لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط مندوب شركة سجائر، لامتناعه عن البيع، كما تم ضبط كمية من البويات مجهولة المصدر وأسطوانات الغاز لبيعها بأزيد من السعر المقرر.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية، برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، حيث وردت معلومات لضباط قسم التموين، مفادها قيام إحدى السيدات المشهور عنهم الإتجار فى أسطوانات الغاز المنزلى بالطرق غير الشرعية، بإعداد مخزن ملحق بمسكنها بناحية عزبة الكرايم ــ دائرة مركز أبوصوير لتجميع الأسطوانات به، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد مأمورية لاستهداف المخزن المتحرى عنه سالف الذكر، حيث تم ضبط المتهمة "فاطمة. أ .ع " 41 سنة ربة منزل مقيم عزبة الكرايم ــ أبوصوير، وبتفتيش المخزن تم ضبط ( 33 ) أسطوانة غاز معدة للبيع.

ووردت معلومات لضباط قسم التموين، مفادها قيام أحد مندوبى مبيعات بالشركة الشرقية للدخان "أيستر كومانى" بالامتناع عن بيع السجائر للتجار وتخزينها لتعطيش السوق، تمهيداً لبيعها عقب ذلك بالسوق السوداء، وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد مأمورية لاستهداف مقر الشركة الكائن بشارع التحرير ــ دائرة قسم أول، حيث أفاد "حمادة. ط. م " المسئول عن بيع وتوزيع السجائر، بأنه لا يوجد سجائر بمخازن الشركة، وبتفتيش المخازن تم ضبط ( 3 ) كراتين سجائر بإجمالى ( 1500 علبة ) وامتناعه عن بيعها.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد .ع. س" 35 سنة تاجر مقيم المستقبل ــ أبوصوير، وبحوزته داخل مخزنه كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام غير مصرح بتداولها فى الأسواق، بلغت حوالى ( 24 عبوة ) والغير مسجلة بوزارة الزراعة.

كما تمكنوا من ضبط "محمد .على. م" 31 سنة تاجر كائن الواصفية ــ دائرة مركز أبوصوير، وبحوزته كمية من زيت الطعام بدون علامات أوبيانات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر بلغت حوالى( 250 كيلو زيت).

وتمكنت الحملة من ضبط "تامر .س. م" 36 سنة تاجر كائن الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث، وتم ضبط كمية من السلع الغذائية والعصائر والمشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بلغت حوالى( 452 عبوات مختلفة الأنواع )، كذا كميات من البسكويت والحلويات.

كما تمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم 30082 نقل الإسماعيلية، قيادة "محمد .م .ع " 27سنة سائق مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، محملة بكميات من الشكائر المعبئة من مواد خاصة بجلفنة المعادن، تابعة لشركة الاتحاد لطلاء الكهرباء، وذلك لعدم وجود علامات وبيانات تدل على مصدرها، وبلغت حوالى 500 كيلو جرام مواد لطلاء المعادن.

ووردت معلومات لضباط قسم التموين، مفادها قيام إحدى السيارات بتوزيع دهانات مغشوشة على محلات الحدايد والبويات، وبإجراءات التحريات السرية أكدت صحتها ،تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد السيارة المشار إليها حيث تم ضبط السيارة ر ل ب 6841 نصف نقل قيادة " أشرف .س .م " سائق مقيم أبوحماد ـــ الشرقية محملة بعدد من البراميل البلاستكية بها دهانات وبويات غير مطابقة للمواصفات بلغت حوالى 1.5 طن.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.