أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. شكوى أولياء أمور مدرسة "المطار" بسبب استمرار أعمال الصيانة

Google+ Print
بالصور.. شكوى أولياء أمور مدرسة "المطار" بسبب استمرار أعمال الصيانة بالصور.. شكوى أولياء أمور مدرسة "المطار" بسبب استمرار أعمال الصيانة

>الاسكندرية جاكلين منير

تقدم أولياء أمور الطلاب بمدرسة المطار الابتدائية التابعة لحى شرق بالإسكندرية، بشكوى إلى حى شرق، يشكون فيها من عدم الانتهاء من أعمال الصيانة التى تجرى داخل المدرسة، وذلك بالتزامن مع العام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ غدا السبت.

 

و تساءل أحد أولياء الأمور: من المسؤل عن تلك الكارثة؟ مطالبا بالتدخل لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والاستعداد لاستقبال الطلاب.

 

من جانبه أكد جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على استعداد المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم تنفيذ خطة الصيانة الشاملة للمدارس فى اﻹسكندرية على 104 مدارس؛ تم الانتهاء من أغلب هذه المدارس، وسيتم العمل علي الانتهاء من أعمال الصيانة فى المدارس المتبقية، بالتوازى مع الدراسة، مع نقل الطلاب فى المدارس التى يتم بها إجراء أعمال صيانة طويلة الأجل إلى مدارس أخرى قريبة منها.

 

و أشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم إدخال 9 مدارس جديدة للخدمة التعليمية، بواقع 137 فصل جديد؛ وتشمل مدارس "مدرسة البستان بحى شرق، ومدرسة كبس القطن بحى غرب، ومدرسة نجع الشيخ عبد الفضيل و مدرسة سلامة حجازى ومدرسة ابنى بيتك بمدينة برج العرب، ومدرسة عباس الكيال الثانوية فى حى وسط، ومدرسة الكيلو 26.5 الثانوية ومدرسة الكيلو 31 بحى العجمى، ومدرسة إحسان خالد بحى المنتزه.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365