بالصور.. شكوى أولياء أمور مدرسة "المطار" بسبب استمرار أعمال الصيانة

تقدم أولياء أمور الطلاب بمدرسة المطار الابتدائية التابعة لحى شرق بالإسكندرية، بشكوى إلى حى شرق، يشكون فيها من عدم الانتهاء من أعمال الصيانة التى تجرى داخل المدرسة، وذلك بالتزامن مع العام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ غدا السبت.

و تساءل أحد أولياء الأمور: من المسؤل عن تلك الكارثة؟ مطالبا بالتدخل لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والاستعداد لاستقبال الطلاب.

من جانبه أكد جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على استعداد المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم تنفيذ خطة الصيانة الشاملة للمدارس فى اﻹسكندرية على 104 مدارس؛ تم الانتهاء من أغلب هذه المدارس، وسيتم العمل علي الانتهاء من أعمال الصيانة فى المدارس المتبقية، بالتوازى مع الدراسة، مع نقل الطلاب فى المدارس التى يتم بها إجراء أعمال صيانة طويلة الأجل إلى مدارس أخرى قريبة منها.

و أشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم إدخال 9 مدارس جديدة للخدمة التعليمية، بواقع 137 فصل جديد؛ وتشمل مدارس "مدرسة البستان بحى شرق، ومدرسة كبس القطن بحى غرب، ومدرسة نجع الشيخ عبد الفضيل و مدرسة سلامة حجازى ومدرسة ابنى بيتك بمدينة برج العرب، ومدرسة عباس الكيال الثانوية فى حى وسط، ومدرسة الكيلو 26.5 الثانوية ومدرسة الكيلو 31 بحى العجمى، ومدرسة إحسان خالد بحى المنتزه.