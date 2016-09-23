مؤتمر إنريكي: لدينا البديل الأمثل لتعويض ميسي

(إفي): أعرب لويس إنريكي، مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن قناعته بأن البرسا لديه "بدائل أكثر من كافية" لتعويض إصابة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي سيغيب ثلاثة أسابيع بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن خلال مباراة أتليتكو مدريد أول الأربعاء الماضي.

وقال إنريكي "لقد غاب ميسي الموسم الماضي لمدة شهرين ونصف، وكانت استجابة الفريق رائعة"، موضحا أنه بدون "البرغوث" سيكون على الفريق أن يواجه "مواقف مختلفة" على أرض الملعب، ولكنه متأكد أن لاعبيه سيظهرون "أفضل ما لديهم".

كان إدجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، قد اتهم نادي برشلونة بأنه لا يهتم كثيرا بالحالة الصحية لنجمه ليونيل ميسي بعدما علم بحجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة أتليتكو.

ورد إنريكي اليوم بقوله إن "الحقيقة الوحيدة هي أننا جميعا هنا نسعى، ليس لصالح ميسي فقط، بل لصالح جميع لاعبينا، وأن يصاب أي لاعب، فهذا خبر سئ، وهو الخبر الأسوأ على الإطلاق عندما يصاب أفضل لاعب في العالم، ليس فقط لمشجعي برشلونة، ولكن لكل من يعجب بكرة القدم".

ومن الممكن ان يشغل مكان ميسي في مباراة الغد امام خيخون التركي أردا توران أو الوافد الجديد هذا الصيف باكو ألكاسير، الذي كال له انريكي المديح حين قال إن "لديه موهبة واضحة، وليس لدي شك في أدائه، وهو خيار آخر لاستبدال ليو".

كما أن أي من سيرجي روبرتو أو إيفان راكيتيتش أو أندريه جوميش قد يشارك بدلا من سيرخيو بوسكيتس الذي مازال يعاني من نزلة برد، إلا أن انريكي لم يرد التحدث عما اذا كان سيعود لتجربة طريقة 3-4-3 كما فعل أمام ليجانيس في الجولة قبل الماضية ام لا.

وقال "أفكر في كل الاحتمالات، ولكني لن أعطي أي إشارات للمنافس، حتى عندما يكون سبورتنج خيخون و بيتو أبيلاردو (مدرب خيخون)".

وعلى كل الأحوال، اعتبر أن المباراة ستكون معقدة على ملعب إلمولينون، معقل خيخون، حيث قال إن سبورتنج "لديه العديد من التعاقدات الجديدة، ولكنها تنتمي لنفس المدرسة الكروية، من حيث الضغط والتكتل والحماس في المباراة وأن يكون الفريق كتلة واحدة طوال التسعين دقيقة، وخصوصا على ملعبهم".

وتابع إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل التدريبات المسائية اليوم انهم سيسافرون اليوم إلى خيخون بعد أن يطمئن إلى حالة كل لاعبيه للوقوف على القائمة التي سيخوض بها المباراة.

وفي حالة عدم سفر أليكس فيدال، فسيكون مستبعدا للمباراة الرابعة على التوالي، في حين أكد مدرب البرسا أنه "ليس لدي أية شكوى من أليكس فيدال، هو يتدرب بشكل رائع ويحاول التغلب على موقفه الصعب، وإذا كان هناك مدرب يريد تغيير موقف أي لاعب فهو أنا هذا المدرب".

وفي النهاية، قلل إنريكي من أهمية إعادة فتح قضية الفساد المتورط فيها اللاعب البرازيلي نيمار: "إذا كان هناك لاعب ونادي اعتادا على وجود قضايا غير مرتبطة بكرة القدم فهما نيمار وبرشلونة".