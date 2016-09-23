أخبار عاجلة

8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أجندة المحترفين - مواجهات ساخنة تنتظر المصريين

Google+ Print

أسبوع جديد يبدأ والمحترفين على موعد مع مواجهات جديدة ينتظرها الجمهور المصري.

أجندة المحترفين يقدمها FilGoal.com قبل بداية كل جولة في دوريات العالم الأوروبي والعربي.

وما يلي أجندة المحترفين..

السبت

الدوري الانجليزي

ليفربول × هال سيتي 4:00 عصرا

elmohamady.jpg

يخرج فريق هال سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي لمواجهة ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

فرصة المحمدي قائمة بشكل كبير في الظهور أساسيا خلال هذه المباراة مثلما لعب جميع الدقائق مع فريقه منذ انطلاق الدوري.

ويحتل هال سيتي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

ستوك سيتي × وست بروميتش ألبيون 4:00 عصرا

2016-636073055940780193-78.jpg

أما ستوك سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري الشاب رمضان صبحي يستعد لاستضافة وست بروميتش ألبيون في الجولة ذاتها.

موقف ستوك سيتي صعب للغاية هذا الموسم بعدما حصد نقطة واحدة فقط خلال الجولات الخمس الأولى يتذيل بها ترتيب الدوري.

ومن المتوقع أن يشارك رمضان صبحي في بعض الدقائق خلال هذا اللقاء بعدما قدم أداء مميز في المباراة السابقة أمام هال سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية رغم الخسارة بهدفين لهدف، لكن رمضان شارك في اللقاء كاملا.

أرسنال × تشيلسي 8:30 مساء

G57e57218b5f3c.jpg

دربي لندن الذي ينتظره جميع متابعي كرة القدم حول العالم، وكذلك الجماهير المصرية لمتابعة محمد النني لاعب وسط المدفعجية.

النني بدأ الموسم أساسيا مع أرسنال لكن مع مرور المباريات تحول للجلوس بديلا والمشاركة لعدة دقائق في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يظهر النني في الشوط الثاني من المباراة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة السابقة أمام نوتينجام فورست في كأس الرابطة.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

الدوري اليوناني

بانيتوليكوس × باناثانيكوس 7:30 مساء

G57e5721d1de06.jpg

من إنجلترا إلى اليونان يتنظر عمرو وردة لاعب بانيتوليكوس مواجهة قوية أمام باناثانيكوس متصدر الدوري اليوناني في الجولة الثالثة من المسابقة.

وردة يشارك أساسيا مع فريقه ويقدم مستوى جيد، ويحتل بانيتوليكوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 3 نقاط.

الدوري البرتغالي

براجا × شيتوبال 9:30 مساء

G57e5721d3ac2d.jpg

المهاجم أحمد حسن "كوكا" يستعد لمواجهة شيتوبال مع فريقه سبورتنج براجا في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي.

كوكا يشارك بصفة مستمرة مع براجا الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 10 نقاط.

فيرنسي × ناسيونال ماديرا 5:00 مساء

G57e5721dc53ac.jpg

مازلنا في البرتغال لكن هذه مباراة ناسيونال ماديرا الذي يلعب له علي غزال ضد فيرنسي في ذات الجولة.

غزال يلعب أساسيا مع ماديرا بصفة مستمرة لكن فريقه يعاني من تراجع في النتائج والأداء منذ انطلاق الموسم ويحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري.

الدوري السويسري

سانت جالين × بازل 8:00 مساء

G57e5721dddfe7.jpg

مع فريق بازل متصدر الدوري السويسري الذي يضم بين صفوفه عمر جابر ويواجه سانت جالين ضمن الجولة التاسعة.

عمر جابر شارك المباراة السابقة أمام لوزان كاملة والتي فاز بها بازل بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر بازل ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

الأحد

الدوري الإيطالي

تورينو × روما 12:30 ظهرا

2015-635823220826673015-667.jpg

المتألق محمد صلاح ينظر مواجهة قوية مع فريقه روما ضد تورينو في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

صلاح تألق في المباراة السابقة أمام كوربتوني وسجل هدفا وصنع آخر ما جلعه ينال إشادة من مدربه لوتشيانو سباليتي.

الثلاثاء

كأس ولي العهد السعودي

الأهلي × الفيصلي 7:15 مساء

G57e5725a88ade.jpg

في دور الـ16 من كأس ولي العهد السعودي يلتقي الأهلي الذي يلعب له محمد عبد الشافي أمام الفيصلي.

الأربعاء

كأس ولي العهد

الاتحاد × القادسية 7:15 مساء

G57e5725c01b9d.jpg

وفي نفس الدور من المسابقة يلعب محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الاتحاد أمام القادسية.

دوري أبطال أوروبا

أرسنال × بازل 8:45 مساء

في مباريات منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا تنتظر الجماهير المصرية مباراة أرسنال وبازل التي تشهد مواجهة مصرية بين الثنائي محمد النني وعمر جابر.

أرسنال يستضيف بازل على ملعب الإمارات في الجولة الثانية لدور المجموعات ومن المتوقع أن يظهر الثنائي محمد النني وعمر جابر في المباراة.

ويلعب أرسنال وبازل في المجموعة الأولى رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري.

الخميس

الدوري الأوروبي

شاختار × براجا 7:00 مساء

أما في بطولة الدوري الأوروبي يلعب سبورتنج براجا البرتغالي والذي يضم أحمد حسن "كوكا" ضد شاختار الأوكراني في الجولة الثانية لدور المجموعات.

روما × أسترا 9:05 مساء

وفي نفس اليوم يلعب محمد صلاح رفقة فريقه روما الإيطالي ضد أسترا الروماني.

كأس ولي العهد

التعاون × الباطن 5:35 مساء

G57e5725c21cab.jpg

أخيرا مع أحمد حمودي لاعب فريق الباطن السعودي، يلعب ضد التعاون في في دور الـ16 من بطولة كأس ولي العهد السعودي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع