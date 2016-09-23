أجندة المحترفين - مواجهات ساخنة تنتظر المصريين

أسبوع جديد يبدأ والمحترفين على موعد مع مواجهات جديدة ينتظرها الجمهور المصري.

أجندة المحترفين يقدمها FilGoal.com قبل بداية كل جولة في دوريات العالم الأوروبي والعربي.

وما يلي أجندة المحترفين..

السبت

الدوري الانجليزي

ليفربول × هال سيتي 4:00 عصرا

يخرج فريق هال سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي لمواجهة ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

فرصة المحمدي قائمة بشكل كبير في الظهور أساسيا خلال هذه المباراة مثلما لعب جميع الدقائق مع فريقه منذ انطلاق الدوري.

ويحتل هال سيتي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

ستوك سيتي × وست بروميتش ألبيون 4:00 عصرا

أما ستوك سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري الشاب رمضان صبحي يستعد لاستضافة وست بروميتش ألبيون في الجولة ذاتها.

موقف ستوك سيتي صعب للغاية هذا الموسم بعدما حصد نقطة واحدة فقط خلال الجولات الخمس الأولى يتذيل بها ترتيب الدوري.

ومن المتوقع أن يشارك رمضان صبحي في بعض الدقائق خلال هذا اللقاء بعدما قدم أداء مميز في المباراة السابقة أمام هال سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية رغم الخسارة بهدفين لهدف، لكن رمضان شارك في اللقاء كاملا.

أرسنال × تشيلسي 8:30 مساء

دربي لندن الذي ينتظره جميع متابعي كرة القدم حول العالم، وكذلك الجماهير المصرية لمتابعة محمد النني لاعب وسط المدفعجية.

النني بدأ الموسم أساسيا مع أرسنال لكن مع مرور المباريات تحول للجلوس بديلا والمشاركة لعدة دقائق في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يظهر النني في الشوط الثاني من المباراة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة السابقة أمام نوتينجام فورست في كأس الرابطة.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

الدوري اليوناني

بانيتوليكوس × باناثانيكوس 7:30 مساء

من إنجلترا إلى اليونان يتنظر عمرو وردة لاعب بانيتوليكوس مواجهة قوية أمام باناثانيكوس متصدر الدوري اليوناني في الجولة الثالثة من المسابقة.

وردة يشارك أساسيا مع فريقه ويقدم مستوى جيد، ويحتل بانيتوليكوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 3 نقاط.

الدوري البرتغالي

براجا × شيتوبال 9:30 مساء

المهاجم أحمد حسن "كوكا" يستعد لمواجهة شيتوبال مع فريقه سبورتنج براجا في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي.

كوكا يشارك بصفة مستمرة مع براجا الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 10 نقاط.

فيرنسي × ناسيونال ماديرا 5:00 مساء

مازلنا في البرتغال لكن هذه مباراة ناسيونال ماديرا الذي يلعب له علي غزال ضد فيرنسي في ذات الجولة.

غزال يلعب أساسيا مع ماديرا بصفة مستمرة لكن فريقه يعاني من تراجع في النتائج والأداء منذ انطلاق الموسم ويحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري.

الدوري السويسري

سانت جالين × بازل 8:00 مساء

مع فريق بازل متصدر الدوري السويسري الذي يضم بين صفوفه عمر جابر ويواجه سانت جالين ضمن الجولة التاسعة.

عمر جابر شارك المباراة السابقة أمام لوزان كاملة والتي فاز بها بازل بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر بازل ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

الأحد

الدوري الإيطالي

تورينو × روما 12:30 ظهرا

المتألق محمد صلاح ينظر مواجهة قوية مع فريقه روما ضد تورينو في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

صلاح تألق في المباراة السابقة أمام كوربتوني وسجل هدفا وصنع آخر ما جلعه ينال إشادة من مدربه لوتشيانو سباليتي.

الثلاثاء

كأس ولي العهد السعودي

الأهلي × الفيصلي 7:15 مساء

في دور الـ16 من كأس ولي العهد السعودي يلتقي الأهلي الذي يلعب له محمد عبد الشافي أمام الفيصلي.

الأربعاء

كأس ولي العهد

الاتحاد × القادسية 7:15 مساء

وفي نفس الدور من المسابقة يلعب محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الاتحاد أمام القادسية.

دوري أبطال أوروبا

أرسنال × بازل 8:45 مساء

في مباريات منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا تنتظر الجماهير المصرية مباراة أرسنال وبازل التي تشهد مواجهة مصرية بين الثنائي محمد النني وعمر جابر.

أرسنال يستضيف بازل على ملعب الإمارات في الجولة الثانية لدور المجموعات ومن المتوقع أن يظهر الثنائي محمد النني وعمر جابر في المباراة.

ويلعب أرسنال وبازل في المجموعة الأولى رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري.

الخميس

الدوري الأوروبي

شاختار × براجا 7:00 مساء

أما في بطولة الدوري الأوروبي يلعب سبورتنج براجا البرتغالي والذي يضم أحمد حسن "كوكا" ضد شاختار الأوكراني في الجولة الثانية لدور المجموعات.

روما × أسترا 9:05 مساء

وفي نفس اليوم يلعب محمد صلاح رفقة فريقه روما الإيطالي ضد أسترا الروماني.

كأس ولي العهد

التعاون × الباطن 5:35 مساء

أخيرا مع أحمد حمودي لاعب فريق الباطن السعودي، يلعب ضد التعاون في في دور الـ16 من بطولة كأس ولي العهد السعودي.