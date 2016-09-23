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بريطانيا تعيين «ادوارد ليويلين» سفيرًا جديدًا لها فى باريس

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بريطانيا تعيين «ادوارد ليويلين» سفيرًا جديدًا لها فى باريس بريطانيا تعيين «ادوارد ليويلين» سفيرًا جديدًا لها فى باريس

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، تعيين إدوارد ليويلين سفيرًا جديدًا للبلاد فى فرنسا بموافقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية أن ليويلين سيخلف السير جوليان كينج، الذي تم تعيينه مفوضًا أوروبيًا، مشيرة إلى أنه سيتولى منصبه في شهر نوفمبر القادم بعد الحصول على الموافقة الدبلوماسية من الفرنسية.

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون “إد ليويلين شخص مؤهل تأهيلاً جيدًا لهذا المنصب، وأنا أتطلع للعمل معه.”وأضاف “لقد خدم بلاده فى البوسنة وهونج كونج، وله خبرة واسعة فى أوروبا. وسوف يساعدنا على تحقيق نجاح كبير للخروج من الاتحاد الأوروبى مع ضمان بقاء بريطانيا أكثر انخراطًا فى قارة أوروبا”.

أ ش أ

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