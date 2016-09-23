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المغرب يتقدم رسميًا بطلب للعودة للاتحاد الإفريقي

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المغرب يتقدم رسميًا بطلب للعودة للاتحاد الإفريقي المغرب يتقدم رسميًا بطلب للعودة للاتحاد الإفريقي

المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة، أنه تلقى طلبًا رسميًا من المغرب للعودة إلى الاتحاد الذي غادرته الرباط عام 1984.

وقال الاتحاد -في بيان أوردته قناة «سكاي نيوز» عربية اليوم الجمعة- “إن المملكة المغربية قدمت طلبًا رسميًا بهدف الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للاتحاد الإفريقي وبالتالي لتصبح عضوًا فيه”.

وكانت الرباط قد أعربت عن رغبتها في الانضمام مجددًا إلى المنظمة، حيث قال العاهل المغربي محمد السادس في أكثر من مناسبة في الآونة الأخيرة “إن المغرب لا يمكن أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ولا بد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي”.

أ ش أ

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