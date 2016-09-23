اللجنة الرباعية للسلام تقول الاستيطان الإسرائيلى يقوض حل الدولتين

قالت اللجنة الرباعية الدولية للوساطة فى السلام بالشرق الأوسط اليوم الجمعة إنها تعارض بشدة النشاط الاستيطانى الإسرائيلى المستمر وحذرت من أنه يهدد بتقويض فرص حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقالت اللجنة فى بيان عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "أكدت اللجنة الرباعية معارضتها الشديدة للنشاط الاستيطانى المستمر والذى يشكل عقبة فى طريق السلام وعبرت عن قلقها البالغ من أن تسارع البناء والتوسع الاستيطانى ... يقوض باطراد إمكانية تطبيق حل الدولتين."

وتضم اللجنة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا.