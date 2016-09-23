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اللجنة الرباعية للسلام: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين

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اللجنة الرباعية للسلام: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين اللجنة الرباعية للسلام: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين

اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السلام بالشرق الأوسط – أرشيفية

قالت اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السلام بالشرق الأوسط اليوم الجمعة إنها تعارض بشدة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر وحذرت من أنه يهدد بتقويض فرص حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وبحسب “رويترز” قالت اللجنة في بيان عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “أكدت اللجنة الرباعية معارضتها الشديدة للنشاط الاستيطاني المستمر والذي يشكل عقبة في طريق السلام.

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ من تسارع البناء والتوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تقوض باطراد إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وتضم اللجنة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

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