ثري صيني يهدي كلبته 8 هواتف «I phone 7»

في تصرف غريب وطريف أهدى ثري صيني كلبته 8 هواتف “آي فون 7″ والذي أطلقته آبل مؤخرًا.

ونشر وانج سيكونج ابن أغنى أغنياء الصين، صورًا لكلبته بينما تجلس على أريكة وبجوارها 8 صناديق من هاتف “آي فون 7″ متراصة فوق بعضها البعض.

وتقدر ثروة والد وانج بـ 25 مليار دولار وهو إمبراطور العقار الصيني وانج جيان.

وذكر وانج إنه يعتقد أن قيامه بهذه الخطوة سيدخل الفرحة والسرور على قلب كلبته بشرائه هدية ثمينة مثل هاتف أبل الذكي الأحدث لاسيما يوم طرحه بالأسواق الصينية.

ويعرف عن الشاب الصيني الثري وانغ البالغ من العمر 28 عامًا، بأفعاله التي يستعرض فيها ثراءه الفاحش متفاخرًا بهداياه الباهظة جدًا لكلبته التي تدعى “كوكو” وهي من نوع “الملموت الألاسكي” فهذه ليست المرة الأولى بل سبق وأن قدم العام الماضي لكلبته ساعتي أبل الذكية في كلتا قدميها الأماميتين، بالإضافة إلى منتجات أخرى من العلامات التجارية الفاخرة قدرت بـ37 ألف دولار.