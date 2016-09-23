أول تعادل إيجابي.. بتروجيت يتعادل مع الداخلية بالدوري

تعادل فريق بتروجت مع نظيره الداخلية بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينها، على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري.

وأحرز هدف الداخلية الأول اللاعب النيجيري «بنيامين» من رأسية في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، فيما أهدر عبدالعزيز موسى لاعب فريق الداخلية ركلة جزاء بالدقيقة 45.

ونجح أسامة محمد في إحراز هدف التعادل لبتروجت من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.

وأهدر لاعب الداخلية أحمد سمير ضربة جزاء ثانية احتسبها الحكم في الدقيقة 80، بعد تصدي الحارس علي فرج لها.

وحصد بتروجيت نقطته الرابعة بعد الفوز في الجولة الأولى أمام وادي دجلة، بينما حقق فريق الداخلية نقطته الأولى وذلك بعد الخسارة الأولى أمام أسوان.