محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد سعيد الفلاسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سعيد عنبر جمعة الفلاسي الذي انتقل إلى جوار ربه متأثرا بجراحه إثر إصابة سابقة خلال مشاركته مع قوات التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات فرنسا.

وأعرب سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة الوصل في دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد سعيد الفلاسي .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حديثه مع والد الشهيد وإخوانه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن الذين يسطرون معانى خالدة ونبيلة في التضحية والشجاعة والبطولة ويقدمون دروسا ثمينة في الانتماء والولاء لوطنهم وللمبادئ الأصيلة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم في نموذج فريد يعكس قوتهم وحزمهم أمام المخاطر والتحديات.

وقال سموه " سيبقى أبناء الإمارات مخلصين متفانين لوطنهم ولنداء الواجب بما يقدمونه من بذل وعطاء وتضحية في سبيل أن يبقى وطنهم عزيزا غاليا مرفوعا .. مشيرا سموه إلى أن علو هامات أسر الشهداء وفخرهم بأبنائهم نبراس يضئ لنا طريق العز والشموخ لمستقبل أكثر إشراقا ورقيا ورفعة بين سائر البلدان والأمم " .

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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