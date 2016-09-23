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منافذ الدولة البرية والجوية تواصل احتفالاتها باليوم الوطني للسعودية الـ 86

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منافذ الدولة البرية والجوية تواصل احتفالاتها باليوم الوطني للسعودية الـ 86 منافذ الدولة البرية والجوية تواصل احتفالاتها باليوم الوطني للسعودية الـ 86

واصلت المنافذ الجوية والبرية للدولة احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 للمملكة العربية وتعبيرها عن مشاعر الفرح والسعادة بشكل يعكس ترابط الشعبين الشقيقين وعمق العلاقات المترسخة بين البلدين.

ففي تلك المنافذ استمرت الفعاليات الخاصة المتضمنة استقبال الاشقاء السعوديين بتقديم القهوة العربية والحلويات الشعبية وسط أجواء من الفرح بوجود فرق تراثية إماراتية تعزف الألحان والمقطوعات الشعبية يتشارك في تأديتها القادمون والمغادرون من الاشقاء السعوديين في تجسيد لعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية .

وعبر الإماراتيون بطريقتهم عن فرحهم وسعادتهم باليوم الوطني السعودي بمشاركة كل من تواجد في المنافذ وسط هذه الأجواء البهيجة وعنونت مظاهر الفرح والسعادة والفخر ميادين المنافذ البرية والجوية في الدولة واستمر موظفوها بتقديم بطاقات المعايدة التي ترحب بالأشقاء في بلدهم الثاني مع أبيات شعرية معبرة تحمل في طياتها التهاني لقيادة وشعب المملكة ديرة الظفر والنصر وبلاد الحزم والعزم وديار الحرمين الشريفين.

وفي منفذ الغويفات الذي شهد احتفالات خاصة كونه المعبر البري الرئيسي بين البلدين كانت أجواء الفرح والسعادة وتزين المنفذ بفرق العيالة الإماراتية ورقصاتها مع توزيع بطاقات المعايدة وازدان المنفذ ومرافقه بالأعلام الإماراتية إلى جانب الأعلام السعودية في منظر يجسد عمق العلاقات بين البلدين وتاريخهم المشترك.

واستمر الأشقاء السعوديون في تعبيرهم عن امتنانهم وشكرهم للقيادة الإماراتية ولشعبها على هذه الأجواء البهيجة .. مؤكدين أن لا غرابة في الأمر وهم يدخلون بلدهم الثاني الإمارات.

كما أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة وروعة التنظيم والاستقبال الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الأمر الذي أدخل عليهم البهجة والسرور والفخر والاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

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