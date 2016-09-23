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السكرتير العام لمحافظة بورسعيد يتابع استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : جمال نوفل

قام المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام بمحافظة بورسعيد والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، لمتابعة استعدادات مدرسة محمد فريد الإبتدائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من كافة أعمال رفع الكفاءة والصيانة التي تجري بالمدرسة.

وأكد المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك تعليمات مشددة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بظهور المدارس في أبهي صورة لها بعد أن تم تجهيزها بجميع الإمكانيات التي تشجع الطالب علي الحضور للمدرسة.

 

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