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انتهت - الداخلية (1) - بتروجيت (1) نقطة لكل فريق

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انتهت - الداخلية (1) - بتروجيت (1) نقطة لكل فريق انتهت - الداخلية (1) - بتروجيت (1) نقطة لكل فريق

يواجه الداخلية بتروجيت في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وخسر الداخلية في الجولة الأولى من أسوان.

أما بتروجيت ففاز على دجلة في الجولة الأولى.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة.

طالع تشكيل الفريقين من هنا

نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

ق80 علي فرج يتصدى لركلة جزاء جديدة للداخلية وهذه المرة من أحمد سمير فرج.

د. 46 جوووووووووووول أسامة محمد يحرز هدف التعادل لبتروجيت من ركلة جزاء؟

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف مقابل لا شئ على بتروجيت

د. 45 أووووووووعبد العزيز موسى يهدر ركلة جزاء للداخلية

ق13: جوووووووووووول أتشيمبونج من رأسية يسجل الأول للداخلية!

انطلاق المباراة.

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