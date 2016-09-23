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أول ركلة جزاء مهدرة في الدوري المصري

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أول ركلة جزاء مهدرة في الدوري المصري أول ركلة جزاء مهدرة في الدوري المصري

شهدت مباراة الداخلية وبتروجيت في الجولة الثانية من الدوري المصري أول ركلة جزاء ضائعة هذا الموسم 2016/2017.

وحصل فريق الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تقدم لتنفيذها عبد العزيز موسى قائد الفريق.

لكن علي فرج حارس مرمى بتروجيت تصدى للكرة ببراعة وأنقذ فريقه من الهدف.

وخسر الداخلية في مباراة الجولة الأولى من الدوري بهدفين أمام أسوان.

وشهدت نفس الجولة أول حالة طرد في الموسم الحالي لمحمد شعبان لاعب المقاولون خلال مباراة الأهلي التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد. (طالع التفاصيل)

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