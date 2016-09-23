التشكيل – دربي جدة بنكهة مصرية.. عبد الشافي وكهربا أساسيان

دربي جدة بنكهة مصرية هذه المرة في اليوم الوطني الـ86 للمملكة العربية السعودية بوجود محمد عبد الشافي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في طرفي المواجهة.. الأهلي والاتحاد.

الأهلي الذي خسر في الجولة الماضية أمام الشباب 3-2، يخوض اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

الدفاع: علي الزبيدي – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – محمد عبد الشافي

الوسط: فهد اليماني – لويز كارلوس – علي عواجي – سلمان المؤشر – مصطفى بصاص

الهجوم: عمر السومة.

أما الاتحاد الذي اكتسح الوحدة 5-3، شكرا لسوبر هاتريك من كهربا فضم تشكيله..

حراسة المرمى: عساف القرني

الدفاع: عوض خريص - بدر النخلي – أحمد عسيري – عدنان فلاتة

الوسط : فهد المولد – فهد الأنصاري– معتز تمبكتي – كارلوس فيلانويفا - كهربا

الهجوم: أحمد العكايشي