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التعادل الأول.. علي فرج يتلألأ في إنقاذ بتروجيت أمام الداخلية

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التعادل الأول.. علي فرج يتلألأ في إنقاذ بتروجيت أمام الداخلية التعادل الأول.. علي فرج يتلألأ في إنقاذ بتروجيت أمام الداخلية

ليلة رائعة للحارس المخضرم علي فرج. حارس بتروجيت يتصدى لركلتي جزاء ويقود فريقه لتحقيق التعادل أمام الداخلية.

وتعادل بتروجيت أمام الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري.

أهداف المباراة جاءت عن طريق بنيامين مهاجم الداخلية في الدقيقة 18 وأسامة محمد لاعب بتروجيت من ركلة جزاء مع انطلاق الشوط الثاني.

ويعد تعادل بتروجيت أمام الداخلية هو التعادل الأول في الدوري المصري، فلم تشهد الجولة الأولى أي تعادل وكذلك مباريات الجولة الثانية قبل لقاء يوم الجمعة.

وشهدت المباراة تألق رائع لعلي فرج. حارس بتروجيت تصدى أولا لركلة جزاء عبد العزيز موسى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بعدها وفي الدقيقة 80 تصدى علي فرج مرة أخرى لركلة جزاء جديدة من بتروجيت وهذه المرة بسبب أحمد سمير فرج.

وحصد بتروجيت نقطته الرابعة بعد الفوز في الجولة الأولى أمام وادي دجلة.

بينما حقق فريق الداخلية نقطته الأولى وذلك بعد الخسارة الأولى أمام أسوان.

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