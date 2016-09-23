علي فرج: التصدي لركلتي جزاء؟ لست الأفضل في المباراة

يرى علي فرج حارس مرمى فريق بتروجيت أنه لم يكن "أفضل لاعب في المباراة" على الرغم من التصدي لركلتي جزاء أمام الداخلية.

بتروجيت تعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتصدى علي فرج لركلتي جزاء أمام الداخلية ليقود فريقه لتحقيق التعادل.

وقال علي فرج: "لست الأفضل في المباراة. ما حدث توفيق من الله".

وأوضح في تصريحات عقب المباراة "فريق بتروجيت بالكامل هو نجم المباراة. الجميع قدم مباراة رائعة وأهدرنا العديد من الفريق".

وواصل "التصدي لركلتي جزاء، توفيق من عند الله. أحمد الله على ذلك".

وأتم "التعادل يُعد نتيجة مرضية في ظل ظروف المباراة واللعب خارج الديار".

وحصد بتروجيت نقطته الرابعة بعد الفوز في الجولة الأولى أمام وادي دجلة.

بينما حقق فريق الداخلية نقطته الأولى وذلك بعد الخسارة الأولى أمام أسوان.