الصحة: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد إلى 162 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد أمام برج رشيد بمحافظة البحيرة الى 162 حالة وفاة و 6 اصابات .

وأوضح الدكتور «أحمد الأنصاري» رئيس هيئة الإسعاف إلى انه تم نقل حالات الأصابة إلى مستشفى رشيد المركزي، فيما تم نقل الوفيات إلى مشرحة مستشفيات كفر الدوار و المحمودية وابوحمص و دمنهور التعليمي ورشيد وادكو والشاملة بكفر الدوار وايتاي البارود و الرحمانية وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، و مطوبس فوه وبلطيم وبيلا ودسوق بمحافظة كفر الشيخ و صدر المعمورة وأبو قير المركزي بمحافظة الاسكندرية، و جمصة العام بمحافظة دمياط من خلال 39 سيارة إسعاف.

وأوضح الدكتور «خالد مجاهد» المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إلى نقل الجثث لمستشفيات ٣ محافظات لحين تسليمهم لذويهم وهي الاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ بالإضافة إلى مستشفيات محافظة البحيرة، فيما اكد ان الأصابات تراوحت بين الاغماء وغيبوبة وكسر بالساق وجميع المصابين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.

وأكد انه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات محافظة البحيرة والتأكد من توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ، كما تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف بالمحافظة.

وأضاف بأن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، يتابع على مدار الساعة تطورات الحادث مع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس هيئة الإسعاف ومدير الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، مؤكدًا على إتخاذ كافة الإجراءات لإسعاف المصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.