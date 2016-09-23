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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

استقر أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة ،آخر جلسات التداول في الأسبوع.

واستقرت شهادات إيداع «إيديتا» للصناعات عند 5.82 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.78 دولار وهو أقل مستوى لها أيضًا.

كما استقرت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي عند 3.93 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 3.98 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 3.69 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 1.86 دولار. كان أعلى مستوى للشهادات عند 1.82 دولار وأقل مستوى لها عند 1.82 دولار أيضا.

وبقيت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

أ ش أ

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