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الحلقة الأولى من "قصة الأندلس": عمرو خالد يروي بطولات عقبة بن نافع

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الحلقة الأولى من "قصة الأندلس": عمرو خالد يروي بطولات عقبة بن نافع الحلقة الأولى من "قصة الأندلس": عمرو خالد يروي بطولات عقبة بن نافع

كتب : فاطمة النشابي منذ 59 دقيقة

خصص الدكتور عمرو خالد أولى حلقات برنامجه "قصة الأندلس"، لتعريف المشاهدين بهوية البرنامج الذي يُعرض على قناة "النهار".

وقال خالد إن المسلمين قضوا في إسبانيا نحو 800 عام، وهذا التاريخ مليء بالقصص الإسلامية ولابد من تسليط الضوء عليها، ومليء بالدروس التي لابد من التعلم منها في الوقت الحالي، وهو كنز مليء بالجواهر.

وأكد أن الأندلس تمثل خلطة تعايش عالمية نادرة في التاريخ لثلاث حضارات وثلاث ثقافات مختلفة، وهي خلطة أرادها الله لتعايش البشرية ما بين العرب وأهل المغرب والإسبان الذين سعوا للتعايش والتفاهم بينهم.

وتحدث عمرو خالد عن عقبة بن نافع أحد أهم القادة الإسلاميين في ذلك الوقت، وعن أهم البطولات والحروب التي خاضها في التاريخ الإسلامي.

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