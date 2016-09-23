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مؤتمر مورينيو: هذا مانشستر يونايتد وليس فقط روني.. و ' أينشتاين ' يحتاج للمال

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مؤتمر مورينيو: هذا مانشستر يونايتد وليس فقط روني.. و ' أينشتاين ' يحتاج للمال مؤتمر مورينيو: هذا مانشستر يونايتد وليس فقط روني.. و ' أينشتاين ' يحتاج للمال

دافع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن قائد فريقه واين روني الذي وجهت له انتقادات شديدة خصوصا بعد الخسارة أمام واتفورد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

يونايتد يواجه ليستر سيتي غدا السبت بعد خسارتين متتاليتين في الدوري ليقول مورينيو في المؤتمر الصحفي: "هذا فريق مانشستر يونايتد وليس فقط واين روني".

وأضاف "بدأنا جيدا وفزنا بـ4 مباريات، ثم خسرنا 3 في أسبوع، الأمر ليس فقط حول واين روني".

وشدد "روني في النهاية لم يشارك أمام فينورد، لذا هو كان مشاركا في مباراتين فقط".

وشرح "بدأنا بداية جيدة للموسم، أفضل مما توقعنا لأكون صريحا، أخطأنا في رفع توقعات الجمهور ثم خسرنا 3 مباريات".

أما عن انتقاداته للظهير الأيسر لوك شو، قال مورينيو: "هذا جزء من عملية التعلم، عندما تخطئ عليك التعلم. أخطاء الأخرين تتسبب في ضرر لنا والانتقاد جزء من عملية التطور".

وعلق الاستثنائي عن تعليقاته عن منتقدي لاعبيه ووصفهم بـ"أينشتاين" أو العباقرة "الأمر الذي يحزنني هو انتقاد لاعبي فريقي. لا يمكنني التحكم في هذا الأمر".

وأتم "هؤلاء (الأينشتاينز) يحتاجون المال ليعيشوا. لا يمكنهم التدريب أو الجلوس على الدكة لذا يكتبون وينتقدون ما يفعله الناس. ولكني رجل طيب وسأعطي لهم ما يكتبونه".

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