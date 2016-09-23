مؤتمر فينجر: ' مورينيو يريد تحطيم وجهي؟ أحب التحدث عن كرة القدم أكثر '

ما إن تطرق المؤتمر الصحفي الخاص بأرسين فينجر حول رغبة جوزيه مورينيو في "تحطيم وجهه"، بدأ الرجل الذي احتفل بـ20 عاما كمدرب لأرسنال بالضحك.

مورينيو أعلن رغبته في حسب ما كشف الصحفي روب بيزلي، في مقتطفات صادرة عن كتابه الجديد حول السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي "Jose Mourinho: Up Close and Personal".، ليرد فينجر ضاحكا "لم أقرأ الكتاب لن أقرأه ".

وأضاف "أحب التحدث عن كرة القدم أكثر، هذا ما أفعله".

ويقابل أرسنال تشيلسي في قمة الجولة السادسة للدوري الإنجليزي ولكن مورينيو استغرق جزء كبيرا من الحديث "لست في مزاج لتدمير الخصوم، أريد البناء ولن أعلق على هذا الأمر لأني أركز على مباراة غد السبت".

وأضاف "يوما ما قد أكتب مذكراتي ولكني لست جاهزا لذلك الآن".

وعن مباراة تشيلسي قال "المباراة ضدهم دائما كبيرة، كنا دائما نهزمهم لكن في أخر 10 أعوام صاروا فريقا قويا. هذا عصر جديد وميزان القوة متزن بشكل أكبر ولدينا فرصة لتغيير ما أصفه بالحقائق غير السليمة التي قيلت في الأعوام الماضية".

وشدد فينجر خلال المؤتمر الصحفي أن على لاعبيه أن يكونوا "باردي الأعصاب" في التعامل مع مهاجم تشيلسي دييجو كوستا.

كوستا تسبب في طرد جابرييل باوليستا وبير ميرتساكر في المباراتين الأخيرتين بين الفريقين، ليقول فينجر الذي يبحث عن الفوز الأول ضد تشيلسي منذ 2010: "نريد أن نكون باردي الأعصاب ولا نتأثر. علينا أن نلعب بقوة لكن دون كسر قواعد اللعبة.. السلوك والنتيجة مترابطان".