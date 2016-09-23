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مؤتمر رانييري: لا نخاف من مانشستر.. ماذا سيحدث أكثر من الخسارة!

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مؤتمر رانييري: لا نخاف من مانشستر.. ماذا سيحدث أكثر من الخسارة! مؤتمر رانييري: لا نخاف من مانشستر.. ماذا سيحدث أكثر من الخسارة!

"لا نخاف من مانشستر يونايتد.. ماذا سيحدث لنا أكثر من الخسارة؟"

ليستر سيتي سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

كلاوديو رانييري المدرب الإيطالي لفريق ليستر سيتي لا يرى مدعى للقلق حين يواجه مانشستر يونايتد.

وقال رانييري في المؤتمر الصحفي: "نحن لا نخاف من مانشستر يونايتد، لماذا نخاف؟ ما الذي قد يحدث لنا أكثر من الخسارة؟ أنا أستمتع بالأجواء الرائعة".

رانييري أتبع "حين تلاقي تلك الأندية الكبيرة فأنت لا تملك الأفضلية، وبالتالي فلا يجب أن تفكر إلا في فريقك وأن تكون قويا، وهذا ما يظهر قدرتك على لعب كرة القدم".

وأضاف "سنحاول الفوز، تلك هي عقيدتنا.. لكن إن كان مانشستر يونايتد أفضل فلا بأس".

حامل لقب الدوري الإنجليزي استرسل "هذا الموسم نشارك في بطولتين ونلعب كل ثلاثة أيام، لقد رأيت الفريق متحمس جدا في التدريبات، مركز على العمل ويعرفون ما عليهم القيام به".

وأتم "نحاول التحسن وبطبيعة الحال لياقتنا حاليا تحسنت عنها منذ شهر ماضي، وأعتقد أن علينا الاستمرار في التحسن لبلوغ أفضل مستوياتنا".

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