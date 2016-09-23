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سباليتي: صلاح كان كالثعبان السام.. ورسالتي له بعد اللقاء الأخير

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سباليتي: صلاح كان كالثعبان السام.. ورسالتي له بعد اللقاء الأخير سباليتي: صلاح كان كالثعبان السام.. ورسالتي له بعد اللقاء الأخير

انتقاد لأدائه أمام فيورنتينا ثم رد قوي وإشادة بسبب لقاء كروتوني. هذا هو الحال بين لوتشيانو سباليتي والجناح المصري محمد صلاح.

في الجولة الرابعة، خسر روما أمام فيورنتينا ليخرج سباليتي ويتحدث عن صلاح وما يجب عليه تحسينه. (طالع التفاصيل)

رد صلاح جاء سريعا كالمتوقع من الجناح المصري. يُسجل ويصنع في انتصار روما أمام كروتوني في الجولة الخامسة برباعية مقابل لاشيء. (شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام كروتوني)

أداء أجبر سباليتي على التحدث عن صلاح مجددا.

وقال سباليتي: "أمام كروتوني، صلاح كان كالثعبان السام. كان جيدا جدا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "صلاح كان مدمرا للخصم. يقدر على قطع مسابقة 60-70 مترا لتحويل الهجمة سريعا لصالحنا. وهو ما أحب أن يفعله دائما ولذلك عليه دائما التقدم على الظهير المنافس".

وكشف سباليتي حديثه مع صلاح عقب لقاء روما الأخير، قائلا: "لقد تحدثت معه عقب لقاء كروتوني".

وأوضح "أخبرته أنه قدم مباراة رائعة وكان مدمرا للخصم. هذه كانت رسالتي له".

شاهد - حديث سباليتي عن صلاح

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