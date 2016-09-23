مجلة سويسرية: عمر جابر يسير على خطى صلاح والنني

أداء جيد وثابت لمصري أخر في الدوري السويسري. هنا نتحدث عن عمر جابر لاعب الزمالك السابق.

ولعب عمر جابر 7 مباريات مع بازل منذ انتقاله إلى الفريق قادما من الزمالك. أخر مباريات جابر كانت أمام لوزان في الدوري السويسري. (شاهد - ملخص ما قدمه جابر في اللقاء الأخير)

وسلطت مجلة (Foot) السويسرية الضوء على عمر جابر و"الذي يسير على خطى محمد صلاح ومحمد النني".

وكتبت المجلة السويسرية: "عمر جابر يسير على خطى صلاح والنني مع بازل".

ولعب صلاح مع بازل لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ومنها إلى فيورنتينا ثم عودة لإنجلترا ورحيل لروما.

بينما النني لعب 3 مواسم مع بازل قبل أن ينتقل إلى أرسنال.

وأضافت المجلة عن لاعب الزمالك السابق"انتقال جابر إلى بازل كان خطوة كبيرة للمصري صاحب الـ24 عاما. ولكنه تأقلم مع الفريق ويثبت نفسه دائما".

جابر انتقل إلى بازل في الصيف قادما من الزمالك في صفقة تكلفت 1.65 مليون يورو.

ولعب جابر في أكثر من مركزه خلال مشاركته مع بازل. فظهر كظهير أيمن وأيسر وكجناح.