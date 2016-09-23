كيف يكون جنينك في الشهر الرابع؟

قد تطئنين في هذا الشهر أن شيئاً مفاجئاً كالإجهاض لن يحدث.

التحولات يتابعها معنا الدكتور عبد الحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الجلاء بالقاهرة:



*خلال هذا الشهر يزداد نمو الجنين بشكل واضح، يصل إلى نصف الطول الذي يكون عليه عند الولادة

* يتراوح طوله خلال الشهر بين ثماني وعشر بوصات، ولكن وزن هذه المرحلة لا يزيد عن ست أوقيات

*المشيمة هي العضو الذي يزود الجنين بكل احتياجاته حتى موعد الولادة، وتقوم بالنسبة للجنين بدور الرئتين، الكليتين والأمعاء والكبد..بل وبعض وظائف الغدد المنتجة للهرمونالت

* في هذا الشهر تصبح المشيمة المصدر الاساسى للهرمونات اللازمة للحامل خلال فترة الحمل، كما أن الهرمونات تعد الأجهزة اللازمة لإنتاج لبن الرضاعة

* في فترة تالية فان المشيمة تلعب دورا أساسيا في تحديد التغير الهرموني الذي ينهى الحمل لتبدأ الولادة

* المشيمة تلعب دورها في المحافظة على صحة الحامل والجنين معا؛ فهي قادرة على إنتاج الأجسام المضادة التي تحمى الجسم من العدوى، صحيح أن هذه الأجسام تتجه إلى جسم الجنين ولكن قد تحصل الأم على بعضها خاصة الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل

* المواد التي تدخل الدورة الدموية للحامل تصل إلى جسم الجنين خلال ساعة أو ساعتين