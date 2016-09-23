كيف تنجبين مولوداً ذكياً؟

أثبتت الدراسات الحديثة أن الأطفال يرثون الذكاء من الأم، حيث أشارت دراسة بريطانية أن ما نسبته 70% من الذكاء يحصل عليه الطفل من أمه، وقد سبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدراسات قبل ألف سنة حيث قال: تحروا لنطفكم فإن العرق دساس.

فكيف يسهم ذكاء الأم في تكوين الذكاء عند الطفل؟

أحمد رضوان أخصائي نفسي، يتحدث عن العلاقة بين ذكاء الأم وذكاء الطفل فيشير لما يلي:

• بالفعل كشف موقع psychology spot أن الذكاء الخاص بالإنسان يعتمد على الأم.

• أشارت دراسة بريطانية سابقة إلى أن ما بين 70_ 80% من ذكاء الطفل يأتي من الأم.

• ربما كان السبب الأكثر إقناعاً ليس العوامل الوراثية فحسب، ولكن الجينات التي تأتي من الأم لها دورها الكبير.

• يجب أن نتذكر أن الطفل يلتصق بالأم في السنوات الأولى من عمره، وليس بالأب، ولذلك فهو يكتسب منها الكثير من الصفات والمهارات وأحياناً لا شعورياً.

• تقل القدرات العقلية المميزة في حالة زواج الأقارب لأن الأطفال يكونون معرضين للأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية لذلك أكد الإسلام على ضرورة التباعد في النسب.

• من المهم أن يتحرى الرجل المقبل على الزواج مستوى الزوجة في التعليم وتحصيلها أو تعثرها فهذا يلعب دوراً كبيراً في تحديد نسبة ذكاء الأطفال.

• يمكن للأم وحدها اختبار مدى ذكاء الطفل حيث تكتشف مدى ما يلتقطه من كلمات وسلوكيات منها، وإن كان يفعل ذلك بسهولة أم لا؟

• تلعب البيئة المحيطة دورها في ذكاء الطفل أيضاً، فلا يمكن أن ينشأ الطفل ذكياً في وسط لا يهتم بالثقافة والتعليم لأن كل فطرة بحاجة إلى الصقل.

• لا يجب أن تتباهى الأم بذكائها، ولا أن ينعت الزوج زوجته بالغباء أو أن أطفالها قد ورثوا الغباء والتعثر الدراسي منها.

• هناك دراسات علمية قديمة أشارت إلى أن صفة الذكاء تعتمد على قوة جين الذكاء، سواء كان قوياً عند الأب أو الأم فينتقل للطفل، وهذا ما لم يحسم حتى الآن.

• تبقى الأم المدرسة الأولى للطفل فكم من الأمهات الأميات اللواتي ربين العلماء والعباقرة.