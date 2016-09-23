«بورسعيد» تنطلق نحو العالمية بمشروع الاستزراع السمكي

المراسل: جمال نوفل

ينطلق مشروع الاستزراع السمكي الذي يمتد من جنوب شرق التفريعة ببورسعيد وحتي منطقة الفردان بالاسماعيلية ، في غضون الأسابيع القادمة، حيث يتم البدء في تشغيل ١٣٨٠ حوضًا سمكيًا كمرحلة أولي من المشروع .

ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي يتضمنها المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، ويتشارك كلًا من هيئة قناة السويس والقوات المسلحة في الاشراف عليه.

يذكر أن ، المرحلة الأولي منه تشغل مساحة ٥ آلاف فدان بإجمالي ٣٨٢٨ حوضًا سمكيًا بمتوسط إنتاج ٥٥ ألف طن أسماك سنويًا، ويوفر المشروع العملاق حين اكتماله فرص عمل مباشرة تصل إلي ٥ آلاف فرصة عمل بالإضافة إلي أكثر من ١٠ آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ويقام مشروع الاستزراع السمكي علي أحواض الترسيب شرق قناة السويس الجديدة، وتم إنهاء تركيب المولدات الخاصة بضخ وتجديد الهواء في الأحواض تحت إشراف خبراء دوليين وقيادات بهيئة قناة السويس والقوات المسلحة .

كما تم حفر الفتحات المائية الخاصة بالأحواض لتأمين وصول المياه المالحة وتجددها لضمان استمرار دورة حياة الأسماك.

وتم جلب أفضل سلالات الزريعة من بعض الدول الأوروبية مثل ” اليونان وإيطاليا” ، وتشمل أسماك القاروص والدنيس والحنشان وسمك موسي والعائلة البورية وبعض أنواع القشريات علي رأسها الجمبري، ويفتح المشروع آفاقًا جديدة لتغطية احتياجات مصر من الانتاج السمكي وتصدير الفائض إلي الخارج.