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طالبة تلقي بنفسها من الدور الثالث خوفًا من عقاب والدها ببورسعيد

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طالبة تلقي بنفسها من الدور الثالث خوفًا من عقاب والدها ببورسعيد طالبة تلقي بنفسها من الدور الثالث خوفًا من عقاب والدها ببورسعيد

ارشيفية

المراسل: جمال نوفل

ألقت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بنفسها من شرفة الدور الثالث بحي الضواحي خوفًا من والدها، بعد أن تلفت لمبة كهربية أثناء لعبها بكرة هوائية .

ورد بلاغ لقسم شرطة الضواحي، من مستشفي بورسعيد العام بوصول فتاة تدعي أميرة محمود حسين عبد الكريم، 15 سنة، مصابة بكسر في الكاحل بالقدم اليسري بعد سقوطها من الدور الثالث .

وعلي الفور أمر اللواء زكي صلاح الدين، مدير أمن بورسعيد، بسرعة كشف لغز سقوط الفتاة من الدور الثالث.

وانتقلت قوة من مباحث قسم الضواحي للمستشفي وبسؤال الفتاة، قالت إنها كانت تلعب بكرة داخل الشقة واتلفت لمبة كهربية فقامت بالقفز من الدور الثالث خوفًا من والدها ومعاقبته لها.

وبسؤال الأب الذي يعمل قهوجي، أيد أقوال ابنته مضيفًا أنها تعاني من عدم إتزان و اهتزاز نفسي .

تم تحرير المحضر رقم 5081/2016 وباشرت النيابة التحقيقات.

 

 

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