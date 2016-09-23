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الثلاثاء.. «حورية فرغلى» تستكمل «طلق صناعى»

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الثلاثاء.. «حورية فرغلى» تستكمل «طلق صناعى» الثلاثاء.. «حورية فرغلى» تستكمل «طلق صناعى»

أرشيفية

يستكمل المخرج خالد دياب يوم الثلاثاء القادم 27 من سبتمبر، بعد أن كان الفيلم قد توقف لانشغال بطله ماجد الكدواني بتصوير فيلمه الأصليون والذي تشارك نيو يستشري أيضا في إنتاجه، وكان الفيلم يتطلب تغيير شكل شعره وهو ما حدث بالفعل ليستكمل التصوير بعد عودة راكور ماجد كما كان.

على صعيد آخر كانت النجمة حورية فرغلي قد عادت من بعد أداء مناسك الحج.

وأكد «أحمد بدوي» مدير عام دولار فيلم وفرعها الإنتاجي نيو سينشري ينتمي لنوعية الإنتاجات الضخمة، حيث تطلب بناء ديكورات خاصة به في أحد الاستوديوهات وهو تأليف محمد وخالد دياب وإخراج خالد دياب. بطولة كل من النجوم حورية فرغلي وماجد الكدواني ومي كساب والتونسي نجيب بلحسن.

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