محكمة إسبانية توافق على إعادة فتح قضية انتقال «نيمار» لبرشلونة

وافقت المحكمة الوطنية في إسبانيا، اليوم الجمعة، على طلب المدعى العام بإعادة فتح قضية انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى فريق برشلونة عام 2013 من فريقه السابق سانتوس.

وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن القاضي لا ماتا طلب فتح قضية انتقال النجم البرازيلى من جديد لانه يعتقد أن هناك عملية احتيال فى أموال الصفقة والمتهم فيها ساندرو روسيل رئيس النادي الكتالوني السابق ووالد اللاعب ونادى سانتوس.

وكانت صفقة نيمار قد أثارت ضجة كبيرة عام 2013 بعد انتقاله لفريق برشلونة نظرًَا لعدم الإعلان الرسمى عن القيمة الحقيقة للصفقة الأمر الذى جعل الأمر يتجه نحو ساحات المحاكم.