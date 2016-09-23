«نافاس» يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 118 يومًا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، قائمة الفريق الملكى المكونة من 19 لاعبًا لمواجهة لاس بالماس، غدًا السبت فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “دى جران كاناريا” ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الحارس الكوستاريكى كيلور نافاس بعد غياب 118 يومًا عن الفريق الملكى بسبب الإصابة التى كان يعانى منها فى وتر أخيل، حيث كانت أخر مباراة شارك فيها نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى ضد أتلتيكو مدريد فى ميلانو.

واستبعد زيدان 5 لاعبين من قائمة مباراة بالماس بسبب الإصابة، وهم بيبى ومارسيلو وكوينتراو وكاسيميرو وماريانو.

فيما يلى قائمة ريال مدريد :

حراس المرمى نافاس، كاسيا، يانيز.

خط الدفاع : راموس، كارفخال، فاران، ناتشو، دانيلو.

خط الوسط : جيمس رودريجيز، تونى كروس، كوفاسيتش، مودريتش، إيسكو، أسينسو.

خط الهجوم : جاريث بيل، موراتا، لوكاس فاسكويز، رونالدو، بنزيما.