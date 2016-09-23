«شكري» يلتقي مع نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الجمعة، مع جواد ظريف وزير خارجية إيران، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء بين الوزيرين تناول بالأساس الأنشطة الخاصة بحركة عدم الانحياز ومواقف أعضاء الحركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وعلى وجه الخصوص أهمية تنسيق المواقف في إطار عضوية كل من مصر وإيران في المكتب ألتنسيقي للحركة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضًا عددًا من الملفات الإقليمية والأزمات الراهنة في الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الوضع في سوريا في إطار عضوية البلدين في المجموعة الدولية لدعم سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والتزام جميع الإطراف داخل سوريا به.

كما أكد “شكري” خلال اللقاء على الأولوية التي تعطيها مصر للحفاظ على الأمن القومي العربي في مواجهة كافة التحديات.