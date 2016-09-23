عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لعواصف ترابية ضربت المناطق النائية والطرق الرئيسية بالمحافظة بعد انخفاض مفاجىء في درجة الحرارة وانكسار الموجة الحارة.

وتسببت العواصف في انعدام الرؤية على الطرق السريعة، ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق، لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.

وقرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، تشكيل غرفة عمليات لتلقى أية بلاغات عن وجود أية أثار جانبية نتيجة لحالة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

أ ش أ