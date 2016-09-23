وزير الصناعة الروسى يناقش مشروع المنطقة الصناعية مع نظيره المصرى فى أكتوبر

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسى دينيس مانتوروف، أنه يخطط للقاء نظيره المصرى طارق قابيل فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، للاجتماع ومناقشة مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.

وأوضح مانتوروف وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى": تم الاتفاق مع طارق قابيل لتنظيم حدث منفصل، والاجتماع فى أكتوبر ونوفمبر لمناقشة التفاصيل والفروق الدقيقة فى المشروع الذى نقوم بتنفيذه فى بورسعيد.

وأضاف وزير التجارة والصناعة الروسى أنه يتم الآن العمل فى جزء المفاوضات الحكومية الدولية، والتوقيع سيتم فى النصف الأول من العام المقبل.