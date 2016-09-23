التلفزيون المصري يذيع حوار الرئيس السيسي مع شبكة «PBS» عقب نشرة التاسعة

كتبت – إنجي لطفي

تستعد القناة الأولى بالتلفزيون المصري، والفضائية المصرية، والنيل للأخبار، لإذاعة حديث الرئيس السيسي لشبكة «PBS» الأمريكية، عقب نشرة التاسعة، مصحوبًا بترجمة للغة العربية، بالإضافة إلى عرضه على شاشة قناة النيل الدولية باللغة الإنجليزية.

كما تقدم القناة الأولى، والفضائية المصرية، لقطات مجمعة لزيارة الرئيس السيسي لأمريكا، عقب نشرة الخامسة.

وقام خالد مهنى، المكلف بتسيير العمل بقطاع الأخبار، بجولة تفقدية بالإدارات المختلفة بالقطاع، حيث أكد على استمرار العمل داخل القطاع بشكل منتظم.

وأعرب مهنى على هامش لقائه مع العاملين بموقع «أخبار مصر» عن تطلعه للارتقاء بالعمل الإخباري خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على ضرورة تذليل العقبات بين كافة الإدارات، وتحسين الصورة الذهنية لتليفزيون الدولة.

وأشار إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيظل صاحب المكانة الرائدة، وأن كل محاولات النيل من هذا الصرح الكبير لن تجدي نفعًا، ولن تنال من همم العاملين به.