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الصحافة السويسرية عن عمر جابر : خليفة «صلاح» و«النني»

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عمر جابر

عمر جابر

حظي اللاعب المصري عمر جابر، مدافع الوطني والمحترف في صفوف بازل السويسرى، بإشادة وسائل الإعلام السويسرية، بعد المستوى الرائع الذى ظهر عليه خلال مشاركته فى مباريات الفريق هذا الموسم.

ويرى الاعلام السويسري أن “جابر” يسير على خطى الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، الذى حقق العديد من النجاحات مع الفريق، أبرزها المحافظة على لقب الدورى السويسرى لعدة سنوات.

يذكر أن عمر جابر انضم لصفوف بازل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من نادي الزمالك، ليكون اللاعب المصري الرابع الذي يرتدي قميص الفريق بعد الثلاثي محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حمودي.

جانب من إشادة الصور بعمر جابر

جانب من إشادة الصور بعمر جابر

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