القوات البحرية تسحب مركب الصيد المتعطل بالبحر الأحمر بعد إنقاذ 35 صيادًا

قال مصدر أمنى إن القوات البحرية دفعت بلنش بحرى لسحب مركب الصيد التى تعطل محركها بمنطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر، وسحبها للشاطئ بعد إنقاذ 35 صيادًا كانوا على متنها.

وأكد المصدر أن المركب تعطلت على بعد 15 ميلًا بحريًا بمنطقة جبل الزيت، وكانت تقل 35 صيادًا من محافظة الدقهلية.

وكانت مركب الصيد أرسلت إشارة استغاثة بتعرضها للغرق بمنطقة جبل الزيت، وبمجرد استقبال الإشارة من قبل القوات البحرية وشركات البترول العاملة بالمنطقة تم الدفع بلنشى إنقاذ تابعين لشركتى زيتكو وجابكو لإنقاذه وتم انقاذ من على متنها.



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