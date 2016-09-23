«جولن»: «أردوغان» يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة ليظهر نفسه كبطل قومي

قال رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة للترويج لنفسه كبطل قومي.

وطالب جولن – حسبما أفاد راديو «سوا» الأمريكي اليوم الجمعة – أوروبا بالتدخل لمنع وقوع “كارثة” في تركيا مع استمرار عمليات تطهير تشمل الجيش والسلطة القضائية.

وأضاف جولن “أن الضغط الداخلي من اللاجئين وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة والملاحقة القضائية لعشرات الآلاف من المدنيين واندفاع أردوغان لإعلان نفسه بطلا قوميا، كان يجب أن يلزم الزعماء الأوروبيين بالتصرف بشكل فعال لوقف تحرك الحكومة نحو الاستبداد.”

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم جولن بالخيانة، إلا أن جولن ينفي دعم محاولة الانقلاب التي حدثت في تركيا منتصف يوليو الماضي.

أ ش أ