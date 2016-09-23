اقتصادي سوداني : التضخم وصل إلى 18% الشهر الماضي

قال الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين، محمد الناير، إن وزارة المالية السودانية أكدت أن من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تحسين أجور العاملين، لمواجهة التضخم، فضلًا عن تخفيف الضغوط الاجتماعية على الشعب السوداني.

واعتبر الناير، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن اتجاه الدولة السودانية لتحسين أجور العاملين لم يكن في عام 2016 على الأقل، قائلًا “الميزانية تذهب إلى الربع الأخير منها، وأنه حتى الآن لم تصدر قرارات رسمية”، متوقعًا إصدار قرار رسمي من الحكومة مطلع عام 2017.

وأكد الناير أن معدل التضخم في السودان تزايد الشهر الماضي بصورة كبيرة حتى وصل إلى أكثر من 18%، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تصدر قرارات رسمية من الرئاسة السودانية لتعديل الأجور بل كلها كانت وعود من جانب وزارة المالية.